Путин распорядился построить порт в России для перевалки белорусских удобрений

Москва, 18 февраля. В Ленинградской области появится порт для перевалки белорусских удобрений. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

В Москве состоялись переговоры Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которых белорусский лидер попросил российского коллегу о помощи.

«Я попросил, чтобы помогли нам россияне — не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», — сообщил Лукашенко журналистам.

Договор о железнодорожном транзите белорусских удобрений был аннулирован Литвой 1 февраля из-за санкций США против ОАО «Беларуськалий». Документ предусматривал транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.

Ранее Лукашенко назвал Путина старшим братом. Также он заявил, что посоветуется с российским лидером, сколько еще ему нужно оставаться президентом Белоруссии.