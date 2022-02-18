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Стоимость золота понизилась на фоне новостей о переговорах России и США по Украине

Экономика
Стоимость золота понизилась на фоне новостей о переговорах России и США по Украине
Ньюинформ  /  pixabay.com

Лондон, 18 февраля. Новость о предстоящих переговорах России и США по украинскому вопросу стала фактором снижения стоимости золота. Ранее котировки желтого металла достигли восьмимесячного максимума, пишут «Известия».

Падение цен связано с решением Москвы провести саммит с американской стороной, которое снизило градус геополитических опасений, подогревавших спрос на золото. В ходе торгов на лондонской бирже ICE его стоимость потеряла 0,3% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и составила 1893,55 доллара за тройскую унцию.

По оценкам экспертов, цена будет оставаться довольно нестабильной. В случае нормализации ситуации вокруг Украины актив может подешеветь на 50 долларов и больше.

Накануне котировки золота превысили 1900 долларов за тройскую унцию.

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