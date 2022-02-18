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Няня Камилы Валиевой рассказала о детстве олимпийской чемпионки

Олимпийские игры 2022
Няня Камилы Валиевой рассказала о детстве олимпийской чемпионки
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Москва, 18 февраля. Бывшая соседка российской фигуристки Камилы Валиевой Галина Сафронова со слезами на глазах вспомнила детство и отношения с матерью прославленной спортсменки.

Сафронова рассказала, что мама Валиевой, ее тетя и бабушка окружили будущую олимпийскую чемпионку заботой. В квартире они говорили тихо, чтобы не тревожить девочку. Мама Алсу ходила за Валиевой «как клушка за цыпленком». Свои спортивные умения девочка начала показывать очень рано.

«Эта девочка выросла у меня на глазах. В три годика уже заставляла нас с бабушкой смотреть, как она делает ласточку, пистолетики, поворотики», — рассказала Сафронова в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Камила Валиева попала в допинг-скандал во время участия в Олимпиаде в Пекине. По мнению экспертов, переживания фигуристки сказались на ее катании в произвольной программе, где она допустила ряд грубых ошибок и заняла только четвертое место. Несмотря на это в России спортсменку встречают толпы поклонников с цветами.

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олимпиада пекин фигуристка валиева
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