Около 70 млн рублей взыскали суды за нарушение масочного режима в Свердловской области

Екатеринбург, 21 февраля. Сумма штрафов, выписанных жителям Свердловской области за нарушение масочного режима и других правил, связанных с пандемией, в 2021 году составила 70 миллионов рублей. А за все время ограничений — около 180 миллионов рублей. Вообще, значительная часть административных дел связана с нарушением масочного режима и других ограничений, установленных в связи с пандемией, сообщает сайт «ОТВ — Екатеринбург».

Пандемия сказалась и на работе судебной системы. Судьи тоже болели, рассмотрение дел переносилось, процессы порой затягивались. По сравнению с предыдущим годом нагрузка на суды возросла на 7%. Как и в прошлые годы, основным видом наказания остается лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы в 2021 году было приговорено порядка 37,5% осужденных. Структура основных преступлений выглядела следующим образом: кражи — 29%, незаконный оборот наркотических средств — 13,5%, нарушения ПДД — 9,5%.

Ранее ФАН приводил данные о стоимости содержания судов в Татарстане. Они обходятся бюджету в 2,6 миллиарда рублей.