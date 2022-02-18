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Илья Авербух назвал участие Камилы Валиевой на ОИ триумфом и драмой одновременно

Олимпийские игры 2022
Илья Авербух назвал участие Камилы Валиевой на ОИ триумфом и драмой одновременно
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 18 февраля. Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух выразил уверенность, что Камила Валиева продолжит профессиональную карьеру фигуристки.

Авербух обратился к фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой с поздравлениями. Спортсменки завоевали золотую и серебряную медали соответственно. Валиева лидировала после короткой программы, но по результатам одиночного проката стала четвертой, уступив японке Каори Сакамото.

«Если говорить о Камиле Валиевой, очень жаль, что такая трагедия разыгралась у нас на глазах. Очень надеюсь, что мы еще обязательно увидим Камилу на льду и даже на ближайшем чемпионате мира, потому что девочке всего 15 лет. Конечно, это и триумф, и драма одновременно», — отметил продюсер собственного ледового шоу в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Спортсмен добавил, что Валиева — одна из самых талантливых фигуристок. По словам собеседника агентства, через четыре года ей будет всего 19 лет, поэтому у нее есть все шансы сохранить спортивную форму и завоевать золото на следующей Олимпиаде, пишет «Вечерняя Москва».

Многочисленные фанаты 15-летней фигуристки встретили ее в аэропорту Шереметьево. Поклонники приготовили для действующей чемпионки Европы в женском одиночном катании цветы и яркие плакаты со словами поддержки.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Илья Авербух назвал участие Камилы Валиевой на ОИ триумфом и драмой одновременно
олимпиада авербух валиева
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