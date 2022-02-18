Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса

Москва, 18 февраля. Жителей республик Донбасса могут принять к себе и другие регионы России, отметил сенатор Сергей Цеков.

Руководство ДНР и ЛНР объявило о начале массовой эвакуации граждан в Ростовскую область. Комментируя эту информацию, Цеков подчеркнул, что поддержку беженцам из Донбасса могут оказать и другие российские регионы, в том числе Крым.

«Беженцев из Донбасса может принять не только Ростовская область, но и Крым, а также другие региона РФ», — заявил в интервью РИА Новости сенатор.

Ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник призвал сограждан покинуть территорию республики в кратчайшие сроки. По его словам, это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения во время ожидаемой атаки ВСУ.