Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 19:52
19:51
Экономика
В Москве обосновали необходимость достройки метро в Челябинске
19:49
Происшествия
Лестница обрушилась под сотрудником инфекционной больницы в Петербурге
19:49
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о возможных провокациях в ЛДНР
19:49
Общество
Крымчане готовы принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе
19:43
Общество
Директор благотворительного фонда рассказала, почему для больных ценна любая сумма пожертвований
19:42
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
19:41
Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
19:41
Экономика
Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей
19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
19:39
Общество
Ученые выяснили, какой транспорт выбирают представители ЛГБТ
Все новости

Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса

Политика
Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 18 февраля. Жителей республик Донбасса могут принять к себе и другие регионы России, отметил сенатор Сергей Цеков.

Руководство ДНР и ЛНР объявило о начале массовой эвакуации граждан в Ростовскую область. Комментируя эту информацию, Цеков подчеркнул, что поддержку беженцам из Донбасса могут оказать и другие российские регионы, в том числе Крым.

«Беженцев из Донбасса может принять не только Ростовская область, но и Крым, а также другие региона РФ», — заявил в интервью РИА Новости сенатор.

Ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник призвал сограждан покинуть территорию республики в кратчайшие сроки. По его словам, это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения во время ожидаемой атаки ВСУ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса
украина донбасс крым эвакуация цеков
Комментировать