Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 19:52
19:51
Экономика
В Москве обосновали необходимость достройки метро в Челябинске
19:49
Происшествия
Лестница обрушилась под сотрудником инфекционной больницы в Петербурге
19:49
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о возможных провокациях в ЛДНР
19:49
Общество
Крымчане готовы принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе
19:43
Общество
Директор благотворительного фонда рассказала, почему для больных ценна любая сумма пожертвований
19:42
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
19:41
Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
19:41
Экономика
Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей
19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
19:39
Общество
Ученые выяснили, какой транспорт выбирают представители ЛГБТ
Все новости

Президент Туниса призвал Запад вернуть странам Африки награбленные средства

Весь мир
Президент Туниса призвал Запад вернуть странам Африки награбленные средства
wikipedia.org  /  Houcemmzoughi

Брюссель, 18 февраля. Президент Туниса Каис Саид призвал Запад устранить причины ухудшения условий в Африке и вернуть средства, награбленные в государствах континента. Об этом он заявил журналистам в кулуарах саммита Европейского и Африканского союзов, проходящего в столице Бельгии.

«Возвращение богатств и денег, награбленных у африканских стран, их народам является необходимым в то время, когда эти люди живут в ухудшающихся условиях», — сказал глава тунисской республики.

Саид объяснил, что новый подход заключается в построении отношений между странами Африки и Европы на основе равенства и открытости. По его словам, в настоящее время для ЕС неразумно продолжать себя вести как колонизатор.

Политик посетовал на вмешательство западных держав в дела государств Черного континента и обвинил европейцев в двойных стандартах.

«Они говорят о независимости судебной системы, в то же время покрывают преступления и грабят народные богатства», — заявил Каис Саид.

Он призвал устранить реальные причины ухудшения социальных, экономических и политических условий в Африке. Проблемы можно разрешить финансовой поддержкой из Евросоюза.

Ранее правительство Туниса объявило, что Всемирный банк предоставит стране кредит в размере около 400 млн долларов. Деньги предназначены для обеспечения социальных реформ, инициированных Международным валютным фондом (МВФ).

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент Туниса призвал Запад вернуть странам Африки награбленные средства
евросоюз тунис каис саид
Комментировать