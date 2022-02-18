Президент Туниса призвал Запад вернуть странам Африки награбленные средства

Брюссель, 18 февраля. Президент Туниса Каис Саид призвал Запад устранить причины ухудшения условий в Африке и вернуть средства, награбленные в государствах континента. Об этом он заявил журналистам в кулуарах саммита Европейского и Африканского союзов, проходящего в столице Бельгии.

«Возвращение богатств и денег, награбленных у африканских стран, их народам является необходимым в то время, когда эти люди живут в ухудшающихся условиях», — сказал глава тунисской республики.

Саид объяснил, что новый подход заключается в построении отношений между странами Африки и Европы на основе равенства и открытости. По его словам, в настоящее время для ЕС неразумно продолжать себя вести как колонизатор.

Политик посетовал на вмешательство западных держав в дела государств Черного континента и обвинил европейцев в двойных стандартах.

«Они говорят о независимости судебной системы, в то же время покрывают преступления и грабят народные богатства», — заявил Каис Саид.

Он призвал устранить реальные причины ухудшения социальных, экономических и политических условий в Африке. Проблемы можно разрешить финансовой поддержкой из Евросоюза.

Ранее правительство Туниса объявило, что Всемирный банк предоставит стране кредит в размере около 400 млн долларов. Деньги предназначены для обеспечения социальных реформ, инициированных Международным валютным фондом (МВФ).