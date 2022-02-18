Украинского олигарха Ахметова оскорбили в прямом эфире его телеканала

Киев, 18 февраля. Украинского олигарха и владельца телеканала «Украины 24» Рината Ахметова назвали человеком нетрадиционной ориентации. Оскорбление прозвучало в прямом эфире его же телеканала.

Случайный прохожий, оказавшись рядом с местом включения прямого вещания телеканала «Украина 24», выкрикнул оскорбительные слова в адрес владельца канала Рината Ахметова. В грубой форме неизвестный человек усомнился в сексуальной ориентации Ахметова.

«Ахметов — *****», – прозвучало в адрес олигарха.

Похожая ситуация уже случалась в апреле прошлого года. Тогда в прямом эфире программы «Утро чемпионов» журналистской проводился опрос горожан по поводу передвижения по городу. В один момент корреспондент обратилась к мужчине на велосипеде, спросив, почему он выбрал именно этот транспорт.

«Потому что Ахметов – петух», – заявил мужчина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пристыдил олигархов, покинувших страну на фоне сообщений западных СМИ о «российском вторжении». Позже ФАН писал, что Ахметов заявлял о желании вернуться в Мариуполь после того, как украинский лидер призвал всех предпринимателей возвратиться на свои предприятия в течение суток.