Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 19:52
19:51
Экономика
В Москве обосновали необходимость достройки метро в Челябинске
19:49
Происшествия
Лестница обрушилась под сотрудником инфекционной больницы в Петербурге
19:49
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о возможных провокациях в ЛДНР
19:49
Общество
Крымчане готовы принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе
19:43
Общество
Директор благотворительного фонда рассказала, почему для больных ценна любая сумма пожертвований
19:42
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
19:41
Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
19:41
Экономика
Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей
19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
19:39
Общество
Ученые выяснили, какой транспорт выбирают представители ЛГБТ
Все новости

Пранкера из Красноярска привлекли к ответственности за вождение обледенелого «Жигули»

Видео

Экспериментальный тюнинг «Жигули» сделал жителя Красноярска героем новостных заголовков. Мужчина решил превратить свое транспортное средство в ледяной дворец.

Валерий Пичурин — известная личность в городе. Он является автором сообщества автолюбителей в социальной сети «ВКонтакте», на которое подписано более 62 тысяч человек.

Мужчина не перестает удивлять своих подписчиков. Так в шутку он решил заморозить свой автомобиль ВАЗ-2105 и проехаться на нем по городу. На кадрах видно, как полностью обледенелая машина несется по проезжей части.

Видео набрало большое количество просмотров и комментариев. Но резонанс привлек не только фанатов, но и сотрудников ГИБДД. Личность 34-летнего жителя Красноярска быстро установили и его задержали.

«Я думал быстренько доеду до сервиса, отогрею ее. Оказывается, так нельзя ездить, да?» — объясняет инспекторам свой поступок Валерий.

Правоохранители выписали пранкеру штрафы за нечитаемый госномер, неочищенное лобовое стекло, световые приборы и другие. Пользователи согласились, что поступок пранкера был опрометчивым.

«У него походу и мозг отморозился за одно!» — возмущен один из комментаторов.

«Тиктокеры снимают очередной эксперимент», — считает пользователь Денис.

Сегодня Валерий опубликовал в своем паблике пост, где он лежит на разрисованной баллончиками ледяной машине и приглашает всех на встречу.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Пранкера из Красноярска привлекли к ответственности за вождение обледенелого «Жигули»
красноярск лед авто пранкер
Комментировать