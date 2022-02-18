Пранкера из Красноярска привлекли к ответственности за вождение обледенелого «Жигули»

Экспериментальный тюнинг «Жигули» сделал жителя Красноярска героем новостных заголовков. Мужчина решил превратить свое транспортное средство в ледяной дворец.

Валерий Пичурин — известная личность в городе. Он является автором сообщества автолюбителей в социальной сети «ВКонтакте», на которое подписано более 62 тысяч человек.

Мужчина не перестает удивлять своих подписчиков. Так в шутку он решил заморозить свой автомобиль ВАЗ-2105 и проехаться на нем по городу. На кадрах видно, как полностью обледенелая машина несется по проезжей части.

Видео набрало большое количество просмотров и комментариев. Но резонанс привлек не только фанатов, но и сотрудников ГИБДД. Личность 34-летнего жителя Красноярска быстро установили и его задержали.

«Я думал быстренько доеду до сервиса, отогрею ее. Оказывается, так нельзя ездить, да?» — объясняет инспекторам свой поступок Валерий.

Правоохранители выписали пранкеру штрафы за нечитаемый госномер, неочищенное лобовое стекло, световые приборы и другие. Пользователи согласились, что поступок пранкера был опрометчивым.

«У него походу и мозг отморозился за одно!» — возмущен один из комментаторов.

«Тиктокеры снимают очередной эксперимент», — считает пользователь Денис.

Сегодня Валерий опубликовал в своем паблике пост, где он лежит на разрисованной баллончиками ледяной машине и приглашает всех на встречу.