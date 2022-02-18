Пентагон не стал комментировать информацию об эвакуации мирных жителей Донбасса

Вашингтон, 18 февраля. Штаб-квартира Министерства обороны США не отреагировала на данные о транспортировке населения Донбасса в Россию.

Жителей Донецкой народной республики централизованно эвакуируют. Соответствующее решение приняли местные власти на фоне обострения напряженности. РИА Новости обратились к Пентагону с просьбой прокомментировать ситуацию на Донбассе. Однако ведомство не стало прямо отвечать на запрос.

«Спасибо за ваше обращение. Вам следует обратиться с данным вопросом к правительству Украины», — заявили в штаб-квартире министерства обороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что президент украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о наступлении. Поэтому руководство республики эвакуирует женщин, детей и стариков.