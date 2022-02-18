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Жулин с восторгом высказался о прокате российских фигуристов в короткой программе

Олимпийские игры 2022
Жулин с восторгом высказался о прокате российских фигуристов в короткой программе
instagram.com  /  @aleksandr_zhulin

Москва, 18 февраля. Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин восхитился выступлениями российских пар в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

От России выступали три пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Все пары попали в первую пятерку. Причем Тарасову и Морозова отделяет от лидеров 0,16 балла.

Жулин, комментируя выступление россиян, признался, что все три пары шикарно выступили. Ему тяжело было выделить кого-то конкретного.

«Одни лучших других. Даже не знаю, кто был лучше. Бойкова с Козловским с небольшой ошибочкой, но тоже остаются в борьбе. Произвольная программа всё решит», — заявил Жулин в комментарии «Чемпионату».

Первое место в короткой программе заняла китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун, которая набрала 84,41 балла. Вторые — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьи — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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олимпийские игры жулин танцы на льду
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