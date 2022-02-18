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Журналист Мамонтов заявил, что большинство украинцев не хотят войны с Россией
Россия
Журналист Мамонтов заявил, что большинство украинцев не хотят войны с Россией
Федеральное агентство новостей  / 

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов заявил, что большинство украинского народа не хотят военного конфликта с Россией. Свои доводы он озвучил в эфире программы «Время покажет».

«В основной своей массе по разным причинам, по глубоким внутренним, братским, сохранившимся где-то в глубине души, никакой войны на Украине очень многие не хотят. И по гораздо более примитивным причинам не хотят, потому что понимают, чем это дело закончится для Украины, даже для немножечко улучшенной Украины, с точки зрения армии там, вооружения и так далее. Понятное дело, поддержки этому не будет», — заявил Мамонтов.

Мамонтов заявил, что большинство украинцев не хотят войны с Россией
Федеральное агентство новостей /

По мнению спикера, о примирении сторон можно было бы говорить ранее только при наличии адекватного диалога, определенных шагов и вразумительных ответов.

«Но поскольку ничего подобного не последовало, то решили тут же. У них есть очень интересное свойство: они в одну игру играют очень долго. Если у них сразу не получается, они продолжают давить, давить и они додавливают сейчас», — продолжил Владимир Мамонтов.

Ранее ФАН писал, что власти Украины загоняют страну в долги. По мнению депутата Государственной думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Андрея Альшевских, от этого, в первую очередь, будут страдать обычные граждане, к которые уже в скором времени должно прийти осознание ситуации.

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