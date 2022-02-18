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Завышение стоимости услуг ЖКХ в Марий Эл обернулось проверкой прокуратуры

Общество
Завышение стоимости услуг ЖКХ в Марий Эл обернулось проверкой прокуратуры
pixabay.com  / 

Йошкар-Ола, 18 февраля. Прокуратура Марий Эл оперативно отреагировала на жалобы граждан о повышении стоимости ЖКХ. Сейчас прокуратура дает оценку действующим тарифам.

Прокуратура Марий Эл оперативно отреагировала на жалобы бдительных граждан о резком увеличении стоимости услуг за отопление и инициировала проверку условий тарификаций тепловой энергии города, сообщило информационное агентство «МедиаПоток».

Во время данных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут оценку действующих тарифов, а также правил тарифного регулирования и законности начисления ресурсоснабжающими учреждениями оплаты за коммунальные услуги.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, в случае обнаружения каких-либо нарушений Прокуратура Марий Эл предпримет меры реагирования.

Ранее ФАН сообщал, о массовой жалобе граждан на увеличение стоимости отопления. Ситуацию изучит Федеральная Антимонопольная служба

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