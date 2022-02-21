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Клинцевич видит «руку Штатов» в нынешней эскалации на востоке Украины

Политика
Клинцевич видит «руку Штатов» в нынешней эскалации на востоке Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Посредством провокации на востоке Украины Соединенные Штаты пытаются вывести Россию на конфликт при помощи марионеточного правительства в Киеве. Таким мнением в разговоре с корреспондентом ФАН поделился политик и военный эксперт Франц Клинцевич.

В настоящий момент продолжает нарастать эскалация между ВСУ и силами ЛДНР. Ранее представители народных республик сообщали об обстрелах с украинской стороны. После новостей о вероятных провокациях со стороны ВСУ руководство ДНР приняло решение об эвакуации мирного населения за пределы республики.

«Я говорил об этом и три года назад, и месяц, и неделю назад. Украина — государство с потерянным суверенитетом и марионеточным правительством. С точки зрения задачи, которую вассалу ставит сюзерен, — необходимо как можно быстрее зачистить территорию. Люди, которые живут в Донецке и Луганске, ни украинцам, ни американцам и тем более европейцам не нужны. И теперь, накачав оружием и боеприпасами ВСУ, американцы ждут, когда эта зачистка начнется», — высказал свое мнение политик.

Клинцевич видит «руку Штатов» в нынешней эскалации на востоке Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Парламентарий отметил, что Запад провоцирует Россию по аналогии с тем, как происходило в 2008 году. Политик считает, что Россия не может допустить геноцид в любой форме.

Напомним, что изначально якобы имеющий конфликт между РФ и Украиной начал раздуваться в западной прессе. Постоянно появляются все новые сообщения о возможных датах вторжения и планах РФ по «интервенции». В последнее время количество подобных вбросов возросло настолько, что на это отреагировал Владимир Путин.

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