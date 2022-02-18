Толпы поклонников встретили фигуристку Валиеву в аэропорту Шереметьево

Москва, 18 февраля. Российскую фигуристку Камилу Валиеву, завершившую выступление на ОИ-2022 в Пекине, встретили многочисленные поклонники.

Многочисленные фанаты 15-летней фигуристки Камилы Валиевой встретили в аэропорту Шереметьево воспитанницу заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе. Поклонники приготовили для действующей чемпионки Европы в женском одиночном катании цветы и яркие плакаты со словами поддержки. Вместе с Валиевой в Москву прилетел фристайлист Илья Буров.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала на ОИ-2022. В ее пробе, взятой в конце прошлого года, обнаружили следы запрещенного вещества.

Несмотря на это, CAS допустил фигуристку до соревнований одиночниц в рамках ОИ-2022, в которых Валиева заняла четвертое место. Кроме того, воспитанница Тутберидзе завоевала золото пекинской Олимпиады в командном турнире, установив в короткой программе олимпийский рекорд.