Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 18:23
18:21
Общество
Врач Скулачев назвал высокий титр антител единственным способом защиты от «Омикрона»
18:21
Экономика
Стоимость золота понизилась на фоне новостей о переговорах России и США по Украине
18:21
Олимпийские игры 2022
Няня Камилы Валиевой рассказала о детстве олимпийской чемпионки
18:20
Весь мир
Президент Туниса призвал Запад вернуть странам Африки награбленные средства
18:20
Видео
Пранкера из Красноярска привлекли к ответственности за вождение обледенелого «Жигули»
18:18
Олимпийские игры 2022
Илья Авербух назвал участие Камилы Валиевой на ОИ триумфом и драмой одновременно
18:17
Политика
Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса
18:16
Олимпийские игры 2022
Зюганов заявил, что Валива стала жертвой русофобского террора Запада
18:15
Общество
Директор благотворительного фонда «Свет» рассказала о борьбе за жизнь больных раком детей
18:15
Армия
В МИД Украины опровергли данные о диверсиях ВСУ в Донбассе
Все новости

Толпы поклонников встретили фигуристку Валиеву в аэропорту Шереметьево

Олимпийские игры 2022
Толпы поклонников встретили фигуристку Валиеву в аэропорту Шереметьево
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Москва, 18 февраля. Российскую фигуристку Камилу Валиеву, завершившую выступление на ОИ-2022 в Пекине, встретили многочисленные поклонники.

Многочисленные фанаты 15-летней фигуристки Камилы Валиевой встретили в аэропорту Шереметьево воспитанницу заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе. Поклонники приготовили для действующей чемпионки Европы в женском одиночном катании цветы и яркие плакаты со словами поддержки. Вместе с Валиевой в Москву прилетел фристайлист Илья Буров.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала на ОИ-2022. В ее пробе, взятой в конце прошлого года, обнаружили следы запрещенного вещества.

Несмотря на это, CAS допустил фигуристку до соревнований одиночниц в рамках ОИ-2022, в которых Валиева заняла четвертое место. Кроме того, воспитанница Тутберидзе завоевала золото пекинской Олимпиады в командном турнире, установив в короткой программе олимпийский рекорд.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Толпы поклонников встретили фигуристку Валиеву в аэропорту Шереметьево
шереметьево олимпиада валиева фигурное катание ои-2022
Комментировать