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Общественник Селиванов: ВСУ сделают ставку на химическое оружие в случае войны в Донбассе

Армия
Общественник Селиванов: ВСУ сделают ставку на химическое оружие в случае войны в Донбассе
vk.com  /  Алексей Селиванов

Луганск, 18 февраля. Генштаб ВСУ сделает ставку на химическое оружие в случае начала полномасштабной войны в Донбассе, заявил экс-помощник главы минобороны Украины, общественный деятель Алексей Селиванов.

Он раскрыл план ВСУ на случай войны. В распоряжении Селиванова оказались оперативно-тактические задания и пояснительные записки к сценариям учений, которые в разное время проводились ВСУ. Эти секретные документы никогда не должны были быть обнародованы, потому что в них подробно описывается сценарий противостояния между Россией и Украиной, которое может вспыхнуть в Донбассе.

По словам общественника, западные страны решили, что российско-украинский конфликт должен стать «самым кровавым со времен Второй мировой войны». Примечательно, что ВСУ хотят лишь задержать ВС РФ в случае войны и нанести «чувствительные потери». При этом командование украинской армии сразу же сбежит в Польшу, а президент Украины Владимир Зеленский — на территорию Турции, где для него подготовлена вилла.

Селиванов говорит, что ВСУ предусмотрели масштабные диверсии — с отравляющими веществами. Например, с выбросом 60 тонн хлора в Казачьей Лопани и 20 тонн в Очакове. Фактически Киев прямо говорит о том, что на юго-востоке страны будет организована техногенная катастрофа, не имеющая себе равных по масштабам в истории.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. В Кремле подчеркивали, что тиражируемые западными СМИ слухи о якобы готовящемся «российском вторжении» являются фейками.

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украина всу донбасс война
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