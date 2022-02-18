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Сирену гражданской обороны включили в Донецке 

Армия
Сирену гражданской обороны включили в Донецке 
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Донецк, 18 февраля. В Донецке включили сирену гражданской обороны, которая предназначена для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и возникшей опасности нападения противника.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВСУ готовы к вторжению на территорию республики. По его словам, ВСУ находятся в боевой готовности и могут предпринять попытку захвата ДНР.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил, что Вооруженные силы Украины планируют прорыв на территорию Луганской Народной Республики. Кроме того, он призвал мужчин встать на защиту ЛНР.

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