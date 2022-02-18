Кабинет министров Украины проведет проверку слов главы Закарпатья о братьях-россиянах

Киев, 18 февраля. Россияне и украинцы — братья, заявил председатель Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что эти слова будут изучены и приняты меры.

Жители России и Украины являются братьями, однако руководство России совсем недружественно. Об этом Виктор Микита заявил на заседании областного совета.

«Оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение», – приводит слова главы Закарпатья интернет-издание «Цензор.НЕТ»

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде Украины заявил, что слова Микиты пройдут проверку.

«Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры», - заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели уголовное наказание за антисемитизм. За проявление открытой ненависти к евреям в стране предусмотрено максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы. Также можно отделаться штрафом.