Мы не будем обезоружены: политолог Федоров рассказал, каково энергетическое будущее Европы

От желания Евросоюза заменить российский газ американским пострадает только Европа. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Свою точку зрения он объяснил в беседе с ФАН.

«Есть же оборотная сторона. Американский газ будет в разы дороже того, который Россия могла поставлять. И большой вопрос, что от этого выиграет ФРГ — главная экономика Европы. Кроме того, американцы теперь автоматически обеспечили свое доминирование над Европой», — заявил политолог.

По словам Сергея Федорова, желание Евросоюза сделать основным поставщиком газа США никак не ударит по экономике России.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Они думают, что это будет удар по Путину, удар по авторитарной России. Что нанесут удар ниже пояса, в результате чего пострадает наша экономика. Но они несколько переоценивают значимость этого трубопровода для российской экономики. Тем более что Россия уже подстраховалась поставками на восток. У нас есть возможность доставлять газ даже сжиженный. Так что не надо терять оптимизм и считать, что Запад на нас накинул удавку и нас задушит и разорит. Это преувеличение. Россия твердо стоит на ногах и готова бороться и за свою самостоятельность, и за экономический рост», — отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

В завершение разговора собеседник ФАН напомнил, что ожидает Европу и США в случае блокировки «Северного потока — 2».

«Взрывной рост цен на газ в Европе уже принес в какой-то степени дополнительные доходы многомиллиардные «Газпрому». В то же время мы можем рассчитывать и на какие-то судебные процедуры, если газовая труба будет перекрыта. Ведь там не только «Газпром» участвует, но и другие компании. И они вложились, они затратили деньги, значит, должны компенсировать затраты, если трубу закрывают по политическому предлогу», — объяснил Сергей Федоров.

Global Look Press / Zeng Hui / XinHua

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты могут стать основным поставщиком природного газа в страны Европы. Такое решение ЕС сделал, пытаясь заменить российское топливо. Информация была обнародована в документе Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США». Согласно ему, в 2021 году экспорт СПГ в ЕС составил более 22 миллиардов кубометров с оценочной стоимостью 12 миллиардов долларов.