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Мы не будем обезоружены: политолог Федоров рассказал, каково энергетическое будущее Европы
Политика
Мы не будем обезоружены: политолог Федоров рассказал, каково энергетическое будущее Европы
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

От желания Евросоюза заменить российский газ американским пострадает только Европа. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Свою точку зрения он объяснил в беседе с ФАН.

«Есть же оборотная сторона. Американский газ будет в разы дороже того, который Россия могла поставлять. И большой вопрос, что от этого выиграет ФРГ — главная экономика Европы. Кроме того, американцы теперь автоматически обеспечили свое доминирование над Европой», — заявил политолог.

По словам Сергея Федорова, желание Евросоюза сделать основным поставщиком газа США никак не ударит по экономике России.

«Мы не будем обезоружены»: политолог Федоров рассказал, какое энергетическое будущее в Европы
ФБА «Экономика сегодня» /

«Они думают, что это будет удар по Путину, удар по авторитарной России. Что нанесут удар ниже пояса, в результате чего пострадает наша экономика. Но они несколько переоценивают значимость этого трубопровода для российской экономики. Тем более что Россия уже подстраховалась поставками на восток. У нас есть возможность доставлять газ даже сжиженный. Так что не надо терять оптимизм и считать, что Запад на нас накинул удавку и нас задушит и разорит. Это преувеличение. Россия твердо стоит на ногах и готова бороться и за свою самостоятельность, и за экономический рост», — отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

В завершение разговора собеседник ФАН напомнил, что ожидает Европу и США в случае блокировки «Северного потока — 2».

«Взрывной рост цен на газ в Европе уже принес в какой-то степени дополнительные доходы многомиллиардные «Газпрому». В то же время мы можем рассчитывать и на какие-то судебные процедуры, если газовая труба будет перекрыта. Ведь там не только «Газпром» участвует, но и другие компании. И они вложились, они затратили деньги, значит, должны компенсировать затраты, если трубу закрывают по политическому предлогу», — объяснил Сергей Федоров.

«Мы не будем обезоружены»: политолог Федоров рассказал, какое энергетическое будущее в Европы
Global Look Press / Zeng Hui / XinHua

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты могут стать основным поставщиком природного газа в страны Европы. Такое решение ЕС сделал, пытаясь заменить российское топливо. Информация была обнародована в документе Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США». Согласно ему, в 2021 году экспорт СПГ в ЕС составил более 22 миллиардов кубометров с оценочной стоимостью 12 миллиардов долларов.

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