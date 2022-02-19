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Воссоединение церквей: Милонов о грядущей встрече папы римского и патриарха московского
Общество
Воссоединение церквей: Милонов о грядущей встрече папы римского и патриарха московского
patriarchia.ru  /  Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Ожидать воссоединения православной и католической церквей не стоит. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее посол РФ в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск могут встретиться в июне-июле 2022 года.

«Я думаю, главная задача, которую должны решить первосвященники, — это вопрос обеспечения взаимного уважения и недопустимости использования церкви в политических целях такими странами, как Соединенные Штаты и Турция», — заявил Милонов.

Он отметил, что «политика космополитизма, к счастью, уже в прошлом».

«Воссоединение церквей?»: Милонов о грядущей встрече папы Римского и патриарха Московского
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Но, к сожалению, стамбульский патриарх всячески пытается повыгоднее продать свой статус, — заметил депутат. — Уж не знаю, за что: шекели или доллары, но смотреть на это неприятно».

Парламентарий добавил, что по результатам встречи Кирилла и Франциска не стоит ожидать воссоединения христианской церкви в единое целое.

«Но на это грядущее общение двух первосвященников я смотрю с огромной надеждой», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил, почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма.

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милонов религия папа римский патриарх церковь
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