Компания из США уличена в посредничестве при продаже санкционной иранской нефти

Тегеран, 18 февраля. Правозащитная группа United Against Nuclear Iran (UANI) подозревает компанию из США в посредничестве при продаже иранской нефти в обход международных экономических санкций. Соответствующий вывод сделан на основе спутниковых снимков, запечатлевших у сингапурского берега танкер, который принадлежит зарегистрированной в Лос-Анджелесе Oaktree Capital Management.

Запрет на покупку-продажу иранской нефти входит в пакет экономических санкций, наложенных США при экс-президенте Дональде Трампе, который обвинил Тегеран в проведении секретных ядерных разработок в обход Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

UK-based maritime company Fleetscape is investigating the possible transfer of #Iran oil to a tanker it finances, the Oaktree Capital Management-backed firm said after being alerted by @UANI. #OOTT #UANIShippinghttps://t.co/SOAo3xgFt6 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 18, 2022

Вашингтон предпринял данный шаг параллельно с выходом из договора, заключенного в 2015 году при участии России, Китая и стран Европы. В соответствии с ним Иран обязался закрыть ядерную программу в обмен на снятие с него действовавших к тому моменту ограничений.

После односторонних действий Вашингтона Тегеран объявил себя свободным от соблюдения условий договора и возобновил ядерные исследования. С апреля 2021 года в Вене продолжаются переговоры о возрождении ядерной сделки. Большая часть спорных вопросов урегулирована, текущий документ занимает 20 страниц и предполагает возврат сторон к своим обязательствам в два этапа. Сперва Иран должен ограничить обогащение урана до уровня не выше 5%, в ответ на что США разморозят принадлежащие Тегерану 7 млрд долларов в южнокорейских банках.

Atomic republic of Iran continues making incredible profits from Biden. Iran gets 7 billion dollars and its Iranian terrorists held in American prisons just to release kidnapped four Americans. Iran kidnaps Americans and than puts them on lucrative auction https://t.co/G5xGTjc4lG — Mardini (@Mardini333) May 2, 2021

Далее экономические санкции снимаются в обмен на освобождение иностранных заключенных из иранских тюрем, после чего страны-участники возвращаются к условиям соглашения 2015 года.

Юридическая тонкость заключается в том, что формально США в 2015-2018 годах санкции не снимали, а лишь приостанавливали их действие на определенный срок, который несколько раз продлевался. Обновленный договор также допускает формальное сохранение экономических ограничений.

Иран не согласен с подобным положением вещей, что является очередным затруднением в возобновлении ядерной сделки. Тем временем, по заявлениям некоторых представителей Запада, времени на заключение договора остается мало.

According to United Against Nuclear Iran (UANI), a pressure group led by a former Democratic senator and an ex-US ambassador, the 2015 deal was a failure from day one, because it “fails to guarantee the peaceful nature of Iran’s nuclear programme”. https://t.co/Wme1qdH5bN — UANI (@UANI) February 10, 2022

В заявлении для прессы дочерняя компания Oaktree под названием Fleetscape, которой принадлежит нефтяной танкер Suez Rajan, заявила, что «привержена использованию передового опыта в своей деятельности и соблюдению законов США о санкциях».

«Мы очень серьезно относимся к любым заявлениям о несоблюдении требований и полностью сотрудничаем с властями США для проведения тщательного расследования этого вопроса», — заявили в Fleetscape.

Данные спутникового слежения от MarineTraffic.com показывают, что Suez Rajan под флагом Маршалловых островов 17 февраля находился в Южно-Китайском море юго-восточнее Сингапура.

Интерес у UANI вызывает и обнаруженный в том же районе танкер Virgo под панамским флагом, находящийся во владении компании из Суринама. Правозащитники нашли оба корабля на спутниковых снимках компании Planet Labs PBC от января 2022 года. Virgo загрузил сырую нефть вблизи иранского острова Харг, и затем в нейтральных водах перекачал ее в Suez Rajan, который и повез санкционную нефть покупателям.

tanker owned by a Los Angeles-based private equity firm likely took part in the illicit trade of Iranian crude oil at sea despite American sanctions https://t.co/jQw4w8qYnl Oaktree Capital Management "subsidiary Fleetscape.. committed to.. complying with US sanctions laws.” — The Ghost of Dr Carl Jensen (@Cecalli_Helper) February 17, 2022

Примечательно, что о росте продаж нефти заявляет и сам Тегеран. В начале февраля Центробанк Ирана опубликовал статистику, в соответствии с которой с 20 марта по 20 сентября Исламская республика продала нефти на 18,6 млрд долларов, хотя за тот же период в 2020 году этот показатель находился на отметке 8,5 млрд долларов. Большая часть углеводородов направляется в Китай.