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Компания из США уличена в посредничестве при продаже санкционной иранской нефти

Весь мир
Компания из США уличена в посредничестве при продаже санкционной иранской нефти
wikipedia.org  /  Assianir

Тегеран, 18 февраля. Правозащитная группа United Against Nuclear Iran (UANI) подозревает компанию из США в посредничестве при продаже иранской нефти в обход международных экономических санкций. Соответствующий вывод сделан на основе спутниковых снимков, запечатлевших у сингапурского берега танкер, который принадлежит зарегистрированной в Лос-Анджелесе Oaktree Capital Management.

Запрет на покупку-продажу иранской нефти входит в пакет экономических санкций, наложенных США при экс-президенте Дональде Трампе, который обвинил Тегеран в проведении секретных ядерных разработок в обход Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Вашингтон предпринял данный шаг параллельно с выходом из договора, заключенного в 2015 году при участии России, Китая и стран Европы. В соответствии с ним Иран обязался закрыть ядерную программу в обмен на снятие с него действовавших к тому моменту ограничений.

После односторонних действий Вашингтона Тегеран объявил себя свободным от соблюдения условий договора и возобновил ядерные исследования. С апреля 2021 года в Вене продолжаются переговоры о возрождении ядерной сделки. Большая часть спорных вопросов урегулирована, текущий документ занимает 20 страниц и предполагает возврат сторон к своим обязательствам в два этапа. Сперва Иран должен ограничить обогащение урана до уровня не выше 5%, в ответ на что США разморозят принадлежащие Тегерану 7 млрд долларов в южнокорейских банках.

Далее экономические санкции снимаются в обмен на освобождение иностранных заключенных из иранских тюрем, после чего страны-участники возвращаются к условиям соглашения 2015 года.

Юридическая тонкость заключается в том, что формально США в 2015-2018 годах санкции не снимали, а лишь приостанавливали их действие на определенный срок, который несколько раз продлевался. Обновленный договор также допускает формальное сохранение экономических ограничений.

Иран не согласен с подобным положением вещей, что является очередным затруднением в возобновлении ядерной сделки. Тем временем, по заявлениям некоторых представителей Запада, времени на заключение договора остается мало.

В заявлении для прессы дочерняя компания Oaktree под названием Fleetscape, которой принадлежит нефтяной танкер Suez Rajan, заявила, что «привержена использованию передового опыта в своей деятельности и соблюдению законов США о санкциях».

«Мы очень серьезно относимся к любым заявлениям о несоблюдении требований и полностью сотрудничаем с властями США для проведения тщательного расследования этого вопроса», — заявили в Fleetscape.

Данные спутникового слежения от MarineTraffic.com показывают, что Suez Rajan под флагом Маршалловых островов 17 февраля находился в Южно-Китайском море юго-восточнее Сингапура.

Интерес у UANI вызывает и обнаруженный в том же районе танкер Virgo под панамским флагом, находящийся во владении компании из Суринама. Правозащитники нашли оба корабля на спутниковых снимках компании Planet Labs PBC от января 2022 года. Virgo загрузил сырую нефть вблизи иранского острова Харг, и затем в нейтральных водах перекачал ее в Suez Rajan, который и повез санкционную нефть покупателям.

Примечательно, что о росте продаж нефти заявляет и сам Тегеран. В начале февраля Центробанк Ирана опубликовал статистику, в соответствии с которой с 20 марта по 20 сентября Исламская республика продала нефти на 18,6 млрд долларов, хотя за тот же период в 2020 году этот показатель находился на отметке 8,5 млрд долларов. Большая часть углеводородов направляется в Китай.

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Все новости / Весь мир / Компания из США уличена в посредничестве при продаже санкционной иранской нефти
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