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Песков признался, что не располагает данными о ситуации с эвакуацией из Донбасса

Политика
Песков признался, что не располагает данными о ситуации с эвакуацией из Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об эвакуации из республик Донбасса.

Руководство Донецкой и Луганской народных республик объявило о массовой эвакуации жителей в Россию. Как отметил официальный представитель Кремля, он не располагает данными о происходящем в Донбассе.

Ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник призвал сограждан как можно скорее покинуть территорию республики и переехать в Россию. По его словам, нужно поторопиться с эвакуацией, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Перед этим аналогичное заявление сделал руководитель ДНР Денис Пушилин.

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россия донбасс песков кремль эвакуация
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