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Политик Килинкаров: США боятся единства России и Европы

Политика
Политик Килинкаров: США боятся единства России и Европы
Федеральное агентство новостей  / 

Объединив усилия, Россия и ЕС могут сами обеспечить безопасность в Европе без помощи НАТО. Таким мнением поделился в беседе с ФАН народный депутат пятого-седьмого созывов Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. Ранее издание Global Times заявило о том, что США используют Украину для отдаления России от Европы, сплочения стран-участниц НАТО и усиления своих позиций в Альянсе.

«В 1949 году первый генеральный секретарь НАТО сказал, что этот Альянс создается для того, чтобы не пропустить русских, не отпускать американцев и сдерживать немцев. Этот функционал сегодня и несет НАТО. Возможность вступления Украины в НАТО была одним из главных раздражителей в 2014 году в начале построения проекта «Украина — антиРоссия». Он используется и до настоящего момента», — сказал политик.

Спиридон Килинкаров также указал, на что, на его взгляд, направлены главные усилия Америки в этом регионе.

«Это делается прежде всего для того, чтобы не дать возможности сблизиться ресурсной базе Российской Федерации и новым европейским технологиям. Страны, находящиеся в Европе, с участием Российской Федерации абсолютно спокойно могут обеспечить собственную безопасность. Для этого не нужны ни американцы, ни НАТО», — пояснил собеседник ФАН.

Политик Килинкаров: США боится единства России и Европы
wikipedia.org / Кілінкаров Спірідон Павлович

В завершение он предположил, какое место в этой ситуации Запад отвел Киеву.

«Все, что происходит сейчас в Европе, следует в соответствии с принципом «Разделяй и властвуй». Украина, к большому сожалению, служит инструментом для достижения геополитических задач, которые есть у американцев», — подытожил народный депутат пятого-седьмого созывов Верховной рады Украины.

Ранее политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН заявил о том, что вывод иностранных военных с Украины поможет разрядке между Россией и Западом. Он добавил, что страшилки о якобы возможном нападении России не идут на пользу международным отношениям.

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Все новости / Политика / Политик Килинкаров: США боятся единства России и Европы
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