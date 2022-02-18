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Тарасова подвела итоги короткой программы парного турнира на ОИ

Олимпийские игры 2022
Тарасова подвела итоги короткой программы парного турнира на ОИ
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Пекин, 18 февраля. Заслуженный тренер СССР высказала свое мнение о результатах короткой программы среди спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Российские пары заняли второе, третье и четвертое место.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оказались на четвертом месте.

Пара из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун лидируют в короткой программе. Тарасова оценила результаты российских спортсменов в короткой программе парного турнира на Олимпиаде.

«Наши вторые, третьи и четвертые. Это прекрасно! Конечно, китайцы первые, но борьба будет. Все шансы есть у наших. Все хорошо откатались! Никого не хочу выделять, потому что все три пары молодцы», — заявила Тарасова изданию «Чемпионат».

Всего 0,16 балла паре из КНР уступил российский дуэт Тарасовой и Морозова. Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировой рекорд и получили от судей 84,41 балла.

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