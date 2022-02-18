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Представители Валиевой потребовали вскрытия допинг-пробы Б

Олимпийские игры 2022
Представители Валиевой потребовали вскрытия допинг-пробы Б
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 18 февраля. Представители российской фигуристки Камилы Валиевой будут просить вскрытие допинг-пробы Б, взятой у нее в конце декабря. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

По мнению представителей спортсменки, есть вероятность, что в лабораторию, в которой исследовали пробу Валиевой, допустили техническую ошибку. Они не исключили, что это могло произойти из-за низкой концентрации вещества в пробе. Для проверки этой теории сторона ученицы Этери Тутберидзе запросила вскрытие допинг-пробы Б.

Скандал, связанный с сомнительной допинг-пробы россиянки, произошел после победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в личном турнире. Однако его она не выиграла, став четвертой. Золото взяла Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова.

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допинг валиева проба
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