Представители Валиевой потребовали вскрытия допинг-пробы Б

Пекин, 18 февраля. Представители российской фигуристки Камилы Валиевой будут просить вскрытие допинг-пробы Б, взятой у нее в конце декабря. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

По мнению представителей спортсменки, есть вероятность, что в лабораторию, в которой исследовали пробу Валиевой, допустили техническую ошибку. Они не исключили, что это могло произойти из-за низкой концентрации вещества в пробе. Для проверки этой теории сторона ученицы Этери Тутберидзе запросила вскрытие допинг-пробы Б.

Скандал, связанный с сомнительной допинг-пробы россиянки, произошел после победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в личном турнире. Однако его она не выиграла, став четвертой. Золото взяла Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова.