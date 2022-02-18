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Глава ЛНР Пасечник призвал сограждан в кратчайшие сроки покинуть территорию республики

Политика
Глава ЛНР Пасечник призвал сограждан в кратчайшие сроки покинуть территорию республики
lug-info.com  /  ЛИЦ

Луганск, 18 февраля. Гражданам Луганской Народной республики следует поторопиться с переездом на территорию России, заявил глава региона Леонид Пасечник.

Согласно данным разведки, существует угроза провокаций на линии соприкосновения со стороны Украины, отметил он. Для предотвращения гибели мирных жителей населению нужно в кратчайшие сроки покинуть территорию ЛНР, пояснил глава республики.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — сказал Пасечник.

Ранее о массовой эвакуации жителей Донбасса объявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, с 18 февраля организован централизованный выезд людей в Россию.

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украина ЛНР россия пасечник
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