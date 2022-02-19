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Поклонникам не понравился эротичный образ Николь Кидман
Шоу-бизнес
Поклонникам не понравился эротичный образ Николь Кидман
Кадр из сериала «девять неизвестных»  / 

Лос-Анджелес, 18 февраля. Голливудская актриса Николь Кидман появилась на обложке журнала Vanity Fair. Но вместо того, чтобы порадоваться за кумира, поклонники обвинили ее в излишней откровенности образа, пишет журнал «Лиза».

Актриса и правда предстала в несколько вульгарном костюме. Она примерила серый комплект от бренда Miu Miu. Он состоит из топа и мини-юбки. Образ был дополнен кожаным ремнем и остроносыми лоферами. На первый взгляд, фотография очень яркая и вызывает вау-эффект, однако пользователи Сети вовсе не были обрадованы.

Более того, многие подписчики и вовсе в пух и прах раскритиковали наряд звезды.

«Зачем вы ее так одели?», «Кто это сделал? Вам нужен новый стилист», «Николь Кидман прекрасна, но стиль просто ужасен», — наперебой писали они.

На размещенной фотографии 54-летняя звезда стоит у ворот цветущего сада в вышеозначенном наряде, стилистом которого выступила креативный директор и фэшн-журналист Кэти Гранд (Katie Grand). Авторы снимка — популярный итальянский дуэт фотографов Маурицио Каттелана (Maurizio Cattelan) и Пьерпаоло Феррари (Pierpaolo Ferrari).

Поклонникам не понравился эротичный образ Николь Кидман
Prt Scr instagram.com / @vanityfair

Внутри журнала — интервью со звездой. Николь рассказала, что к каждой новой роли подходит так, будто только что окончила театральный класс.

«Вся моя жизнь состоит из смирения, поскольку ты либо остаешься смиренным, либо стремишься к этому», — объясняет актриса.

В конце ушедшего года Николь Кидман побывала на премии Country Music Awards 2021 и там тоже отметилась в кричащем наряде, что, естественно, также привлекло внимание фотографов. В тот день женщина надела на себя черное облегающее платье длины макси люксового бренда Saint Laurent с асимметричными вырезами, которые очень эротично оголили ее фигуру.

Ранее актриса появилась в списках номинантов на Оскар-2022.

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