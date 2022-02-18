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Новая песня Таркана спровоцировала дискуссии об уходе Эрдогана с поста главы Турции

Весь мир
Новая песня Таркана спровоцировала дискуссии об уходе Эрдогана с поста главы Турции
Global Look Press  /  Christoph Hardt via www.imago-im

Анкара, 18 февраля. Известный певец Таркан (Хюсаметтин Таркан Теветоглу) накануне выпустил песню Geççek («Пройдет») и клип на эту музыкальную композицию, что вызвало широкие дискуссии в турецком обществе.

Ранее в соцсети Instagram суперзвезда объяснил причину отсутствия новых песен и выступлений в последнее время, связав «затишье» с пандемией и пообещав, что вскоре «порвет» чарты новым треком.

Клип набрал уже более шести миллионов просмотров. В турецком сегменте Twitter хештеги, связанные с данной композицией, вышли в топ. Но, что более важно, слова песни привлекли внимание местной аудитории.

«Ты слишком затянулся, мы устали. Ты не остановился и не отдал. Давай, хватит, мы сильно подорваны», — поет Таркан.

Неясно, что именно имел в виду музыкант, используя такие фразы, как: «Пусть пройдет», «Мы устали», «Ты затянул со своим присутствием» и прочее. Оппозиционные политики, как и многие граждане, предположили, что речь идет об усталости граждан от правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Так лидер националистической оппозиционной «Хорошей партии» Мераль Акшенер прокомментировала клип следующими словами:

«Большинство уже ушло. Осталось чуть-чуть».

Пресс-секретарь кемалистской «Республиканской народной партии» (РНП) Фаик Озтрак опубликовал на своей странице в Twitter комментарий к клипу.

«Он пройдет и пройдет так же, как и пришел. Всему есть конец, этим страданиям тоже есть конец», — процитировал слова песни политик.

Представители правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) тоже не остались в стороне и восприняли новый трек как критику их действий.

«Плачевное состояние бедной оппозиции... У них нет ни проектов, ни программ. Они утешают себя певцом, который троллит всех. Оппозиция, которая надеется на Таркана, не может управлять даже курятником. Они бессовестно стремятся управлять государством», — написал в своей соцсети депутат ПСР Алпай Озалан.

«Интересно, что этот хор говорящих "уходи" думает, что делает, ведя себя будто крадут коз? Они слишком слепы, чтобы понять, что позиция, которую занимают, при условии, что они выступают против, не будет служить никакой цели, кроме гарантии переизбрания Эрдогана. Что ж сказать, спасибо, Таркан», — написала заместитель руководителя стамбульского отделения ПСР Халиме Кокче.

Впрочем, как предполагают многие другие пользователи, песня Таркана была посвящена вовсе не политике, а пандемии коронавируса. Возможно, музыкант желал своим слушателям поскорее забыть об эпидемии.

«Кто-то видит в этом политические моменты, кто-то — пандемию, кто-то понимает зло в мире, а кто-то — другие вещи. Что ты понимаешь, что чувствуешь, та песня для тебя. Не подвергайте сомнению чувства и причины художника, сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете, наслаждайтесь. Искусство такое», — написал комик и киноактер Шахан Гекбакар.

Тем не менее у граждан действительно накопилось много претензий к нынешней власти. Об этом свидетельствуют и последние исследования. По данным одного из опросов, правящая ПСР утратила свои лидирующие позиции и уже незначительно уступает РНП. Многие турки недовольны экономической политикой страны, из-за которой лира обесценилась на 44% по отношению к доллару, а покупательная способность населения сильно снизилась. Вследствие этого граждане даже устраивали митинги с требованием срочной отставки правительства Эрдогана.

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турция эрдоган таркан
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