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Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 17:16
Общество
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 18 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина старшим братом в рамках переговоров, которые проходят в Кремле.

Белорусский лидер ответил на вопрос журналистов о сроках своего президентства. Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным, сколько еще ему нужно оставаться президентом Белоруссии, передает ТАСС.

«Сейчас мы со старшим братом посоветуемся и решим. Не переживайте, все будет нормально», — заявил Лукашенко.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила в Москве в максимально доверительной обстановке. Обеденное меню для лидеров двух стран ранее появилось в Сети.

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Все новости / Общество / Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
белоруссия президент лукашенко
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