Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Москва, 18 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина старшим братом в рамках переговоров, которые проходят в Кремле.

Белорусский лидер ответил на вопрос журналистов о сроках своего президентства. Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным, сколько еще ему нужно оставаться президентом Белоруссии, передает ТАСС.

«Сейчас мы со старшим братом посоветуемся и решим. Не переживайте, все будет нормально», — заявил Лукашенко.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила в Москве в максимально доверительной обстановке. Обеденное меню для лидеров двух стран ранее появилось в Сети.