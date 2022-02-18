Глава Управления связи Ливии подал в отставку в преддверии формирования нового кабмина

Триполи, 18 февраля. Руководитель ливийского Управления связи и информации Салем Абдалла ад-Дарси объявил об уходе с должности. Причиной он назвал стремление сохранить целостность североафриканской страны.

Заявление чиновника адресовано премьер-министру нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамиду Дбейбе. В нем он объясняет свой поступок опасениями раскола Ливии. Ад-Дарси указал на заинтересованность в единстве учреждений государства после решения парламента о формировании новой исполнительной власти.

«В свете нынешних обстоятельств, в которых оказалась страна, и усилий, предпринятых для прекращения политического кризиса, результатом которых стало избрание нового правительства для стабилизации страны, а также в интересах единства и предотвращения какого-либо институционального разделения, я подаю в отставку с должности главы Управления связи и информации», — говорится в документе.

На прошлой неделе уйти с постов собирались руководители трех ведомств ПНЕ. Заявления написали глава МИД Наджла Мангуш, министр высшего образования Муса аль-Мукайриф и руководитель МВД Халед Мазен. Однако председатель кабмина отклонил их прошения.

В четверг, 10 февраля, ливийский парламент единогласно проголосовал за избрание Фатхи Башаги премьер-министром нового правительства после того, как Абд аль-Хамид Дбейба не смог выполнить обязательства перед гражданами и подготовить страну к выборам.

Башага уже приступил к консультациям по формированию кабмина. В ближайшие две недели он обязан подготовить и представить парламенту список министров для согласования и утверждения.