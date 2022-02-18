Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 18:22
18:21
Общество
Врач Скулачев назвал высокий титр антител единственным способом защиты от «Омикрона»
18:21
Экономика
Стоимость золота понизилась на фоне новостей о переговорах России и США по Украине
18:21
Олимпийские игры 2022
Няня Камилы Валиевой рассказала о детстве олимпийской чемпионки
18:20
Весь мир
Президент Туниса призвал Запад вернуть странам Африки награбленные средства
18:20
Видео
Пранкера из Красноярска привлекли к ответственности за вождение обледенелого «Жигули»
18:18
Олимпийские игры 2022
Илья Авербух назвал участие Камилы Валиевой на ОИ триумфом и драмой одновременно
18:17
Политика
Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса
18:16
Олимпийские игры 2022
Зюганов заявил, что Валива стала жертвой русофобского террора Запада
18:15
Общество
Директор благотворительного фонда «Свет» рассказала о борьбе за жизнь больных раком детей
18:15
Армия
В МИД Украины опровергли данные о диверсиях ВСУ в Донбассе
Все новости

Глава Управления связи Ливии подал в отставку в преддверии формирования нового кабмина

Весь мир
Глава Управления связи Ливии подал в отставку в преддверии формирования нового кабмина
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 18 февраля. Руководитель ливийского Управления связи и информации Салем Абдалла ад-Дарси объявил об уходе с должности. Причиной он назвал стремление сохранить целостность североафриканской страны.

Заявление чиновника адресовано премьер-министру нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамиду Дбейбе. В нем он объясняет свой поступок опасениями раскола Ливии. Ад-Дарси указал на заинтересованность в единстве учреждений государства после решения парламента о формировании новой исполнительной власти.

«В свете нынешних обстоятельств, в которых оказалась страна, и усилий, предпринятых для прекращения политического кризиса, результатом которых стало избрание нового правительства для стабилизации страны, а также в интересах единства и предотвращения какого-либо институционального разделения, я подаю в отставку с должности главы Управления связи и информации», — говорится в документе.

На прошлой неделе уйти с постов собирались руководители трех ведомств ПНЕ. Заявления написали глава МИД Наджла Мангуш, министр высшего образования Муса аль-Мукайриф и руководитель МВД Халед Мазен. Однако председатель кабмина отклонил их прошения.

В четверг, 10 февраля, ливийский парламент единогласно проголосовал за избрание Фатхи Башаги премьер-министром нового правительства после того, как Абд аль-Хамид Дбейба не смог выполнить обязательства перед гражданами и подготовить страну к выборам.

Башага уже приступил к консультациям по формированию кабмина. В ближайшие две недели он обязан подготовить и представить парламенту список министров для согласования и утверждения.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава Управления связи Ливии подал в отставку в преддверии формирования нового кабмина
ливия пне
Комментировать