Киев, 18 февраля. Депутаты Верховной рады Украины направили обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. Они призвали отобрать государственные награды у российского лидера Владимира Путина.

Соответствующий запрос в парламент внесла внефракционный депутат Оксана Савчук. Его поддержали 265 членов Верховной рады, при необходимой отметке в 226 голосов.

«Ставлю на голосование поддержку запроса Оксаны Савчук к президенту Украины относительно применения мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые предоставлены до 2013 года», — зачитала запрос вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

Ранее украинский журналист Сергей Годный принял слабость Зеленского перед Путиным. Официальные Киев действительно подтвердил российский тезис об отсутствии самостоятельности, убежден эксперт.