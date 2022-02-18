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Политолог Сатановский рассказал о желании европейских лидеров убедиться в серьезности РФ

Политика
Политолог Сатановский рассказал о желании европейских лидеров убедиться в серьезности РФ
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 18 февраля. Предложения безопасности России касаются всего мира, поэтому лидеры Франции, Великобритании, Германии и других государств поочередно приезжают в Москву. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Главы государств один за другим приезжают в столицу России для встречи с ее главой Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В беседе с корреспондентом «Народных Новостей» Сатановский объяснил это тем, что все хотят убедиться в серьезности российских намерений.

За две недели в столице РФ побывали глава Франции Эммануэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Также Владимир Путин встретился с коллегой из Китая Си Цзиньпином на Олимпийских играх. В Кремле были проведены переговоры с главой Бразилии Жаиром Болсонару, а на следующей неделе планируется встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Россия выполняет те необходимые телодвижения, которые нужно выполнить, исходя из «правил игры» перед всеми остальными. (…) РФ перед тем, как применить неконвенциональные меры воздействия на соседа, объясняет ему со всей тщательностью на доступном его пониманию языке, что нужно, что будет. А дальше это — их проблема», — убежден собеседник «Народных Новостей» Евгений Сатановский.

Именно поэтому образовалась своеобразная очередь в Кремле, считает политолог. Они хотят убедиться, что Россия не шутит, подчеркнул Сатановский.

Ранее политолог высмеял очередные ложные сообщения о «вторжении» РФ на Украину. Эксперт посчитал смешным и тот факт, что после подобных заявлений некоторые украинские депутаты и бизнесмены быстро уехали из страны.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский рассказал о желании европейских лидеров убедиться в серьезности РФ
великобритания китай франция сатановский
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