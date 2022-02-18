Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 18:21
18:21
Общество
Врач Скулачев назвал высокий титр антител единственным способом защиты от «Омикрона»
18:21
Экономика
Стоимость золота понизилась на фоне новостей о переговорах России и США по Украине
18:21
Олимпийские игры 2022
Няня Камилы Валиевой рассказала о детстве олимпийской чемпионки
18:20
Весь мир
Президент Туниса призвал Запад вернуть странам Африки награбленные средства
18:20
Видео
Пранкера из Красноярска привлекли к ответственности за вождение обледенелого «Жигули»
18:18
Олимпийские игры 2022
Илья Авербух назвал участие Камилы Валиевой на ОИ триумфом и драмой одновременно
18:17
Политика
Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса
18:16
Олимпийские игры 2022
Зюганов заявил, что Валива стала жертвой русофобского террора Запада
18:15
Общество
Директор благотворительного фонда «Свет» рассказала о борьбе за жизнь больных раком детей
18:15
Армия
В МИД Украины опровергли данные о диверсиях ВСУ в Донбассе
Все новости

Лукашенко накормили в Кремле драниками без картошки

Общество
Лукашенко накормили в Кремле драниками без картошки
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 18 февраля. Обеденное меню для президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко появилось в Сети.

Кремлевские повара приготовили особые блюда, которые предложили лидерам двух государств по завершении официальной части переговоров. В первую очередь президентам были предложены драники, но не картофельные, а из цукини.

Также на обеденный стол выставили салат из кижуча, мясную солянку, фуа-гра с грушей и щербет из сухофруктов. Из вторых блюд тоже было, что выбрать: например, стейк рибай со сморчками или чилийский сибас с фенхелем и пшеницей. А в качестве десерта повара предложили, в том числе, вареники с вишней.

Лукашенко накормили в Кремле драниками без картошки
pixabay.com /

«Вино 2015 года из усадьбы Дивноморское уже стало традицией», — говорится в сообщении.

Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко стартовала в Москве в максимально доверительной обстановке. Стулья были поставлены совсем близко друг к другу, в отличие от более ранних переговоров российского лидера с другими международными коллегами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Лукашенко накормили в Кремле драниками без картошки
кремль лукашенко еда меню
Комментировать