Лукашенко накормили в Кремле драниками без картошки

Москва, 18 февраля. Обеденное меню для президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко появилось в Сети.

Кремлевские повара приготовили особые блюда, которые предложили лидерам двух государств по завершении официальной части переговоров. В первую очередь президентам были предложены драники, но не картофельные, а из цукини.

Также на обеденный стол выставили салат из кижуча, мясную солянку, фуа-гра с грушей и щербет из сухофруктов. Из вторых блюд тоже было, что выбрать: например, стейк рибай со сморчками или чилийский сибас с фенхелем и пшеницей. А в качестве десерта повара предложили, в том числе, вареники с вишней.

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«Вино 2015 года из усадьбы Дивноморское уже стало традицией», — говорится в сообщении.

Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко стартовала в Москве в максимально доверительной обстановке. Стулья были поставлены совсем близко друг к другу, в отличие от более ранних переговоров российского лидера с другими международными коллегами.