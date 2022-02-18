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Путин впервые прокомментировал вбросы о «российском вторжении» на Украину

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 17:04
Политика
Путин впервые прокомментировал вбросы о «российском вторжении» на Украину
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 18 февраля. Москва не намерена постоянно реагировать на вбросы Запада о «нападении» РФ на Украину.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава государства впервые затронул тему с фейками Запада о «российском вторжении» на Украину.

«Вбросов очень много. Постоянно реагировать на них — это себе дороже. Мы имеем четкие, понятные ориентиры, нацеленные на интересы российского государства», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Лукашенко намекнул российскому коллеге о частых визитах европейских политиков в Москву. Глава Белоруссии в шутку отметил, что рад «разбавить западную элиту».

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