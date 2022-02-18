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Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Иванова

Экономика
Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Иванова
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 февраля. Первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов написал заявление об увольнении из ведомства. Глава правительства Михаил Мишустин освободил его от должности в соответствии с просьбой, передает «Интерфакс».

Иванов проработал в министерстве экономического развития с июля 2020 года. Предыдущие восемь лет он трудился в качестве заместителя министра финансов России. Сообщается, что вторая позиция замглавы Минэкономразвития была ранее создана специально для него.

Чиновник занимался повышением производительности труда в экономике. Он также курировал заключение соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. В зону его ответственности входил запуск нового инвестиционного цикла.

Минэкономразвития ранее зафиксировало замедление инфляции в России. Ведомство отметило, что наиболее существенным тормозом стали дефляционные процессы в секторе туристических и регулируемых услуг.

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