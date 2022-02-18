Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Иванова

Москва, 18 февраля. Первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов написал заявление об увольнении из ведомства. Глава правительства Михаил Мишустин освободил его от должности в соответствии с просьбой, передает «Интерфакс».

Иванов проработал в министерстве экономического развития с июля 2020 года. Предыдущие восемь лет он трудился в качестве заместителя министра финансов России. Сообщается, что вторая позиция замглавы Минэкономразвития была ранее создана специально для него.

Чиновник занимался повышением производительности труда в экономике. Он также курировал заключение соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. В зону его ответственности входил запуск нового инвестиционного цикла.

Минэкономразвития ранее зафиксировало замедление инфляции в России. Ведомство отметило, что наиболее существенным тормозом стали дефляционные процессы в секторе туристических и регулируемых услуг.