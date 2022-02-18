Школьник из Петербурга с нарушением слуха исполнил свою мечту и прокатился на танке

Восьмилетний житель Петербурга Василий Азаренков увлечен темой танков. С ранних лет его не оторвать от книг, посвященных военной технике, а фильм «Несокрушимый» о подвиге экипажа «КВ-1» мальчик пересмотрел около 15-ти раз.

В один день школьник загадал желание — покататься на танке и посмотреть, как их собирают. К удивлению маленького Васи, мечта осуществилась. Уже 18 февраля он смог почувствовать себя настоящим танкистом на 61-ом Бронетанковом ремонтном заводе благодаря помощи АО «Концерн «Уралвагонзавод».

«Мы в концерне очень рады, что подрастающее поколение интересуется отечественным машиностроением. Ведь Василий попросил не только покататься на танке, но и посмотреть, как производятся эти боевые машины. Конечно, отрадно, что мы проводим такое мероприятие накануне 23 февраля», — заявил представитель организации Юрий Куликов.

Исполнение мечты Василия началось с экскурсии по музею. Ему рассказали об истории завода и показали развитие техники. Мальчик продемонстрировал свои знания моделей. Больше всего восьмилетнего школьника заинтересовала история затопленного танка, который доставали силами завода.

Потом маленький петербуржец оказался в самом сердце завода — в цехах. Огромные кантователи, башни наводчиков, сборка, сварочные и окрасочные работы предстали перед глазами восторженного мальчика. Василий даже забрался на танк. Немного робея, но с большим интересом он рассматривал внутреннее устройство техники.

«Хочу водить танки. Мне понравилось поворачивать пушку», — делится он эмоциями после выхода из танка.

Экскурсию по цехам Васе провел сам управляющий директор завода Роман Чепурнов. Он рассказал мальчику все тонкости производства бронированных боевых машин.

«Показали Василию сравнение: современный танк Т-80 и легендарную машину Т-34, на которой он с огромным удовольствием прокатился. Посидел за рычагами, почувствовал себя в истории советского танкостроения под красным флагом. Проехать на Т-34 мечта каждого мальчишки. Он получил массу положительных эмоций. В рамках патриотического воспитания, мы тоже сделали доброе дело», — заявил Роман Чепурнов.

Кульминацией экскурсии стал проезд на Т-34. На мальчика надели шлемофон и пустили в кабину. Вася не только с ветерком прокатился, но и оказался на месте командира.

Вася немного отличается от своих сверстников — у него нарушение слуха. Но отец мальчика Сергей пояснил, что школьник даже не чувствует отличий от других ребят. Мальчик показывает успехи в спорте — полтора года занимается самбо и сдает нормы ГТО.