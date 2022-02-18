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НМ ДНР: диверсанты ВСУ пытались осуществить теракт вблизи Горловки

Армия
НМ ДНР: диверсанты ВСУ пытались осуществить теракт вблизи Горловки
Федеральное агентство новостей

Донецк, 18 февраля. Военнослужащие Народной милиции ДНР сорвали операцию украинских диверсантов в Донбассе, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины пытались подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» вблизи Горловки.

«Во время нападения получил ранение охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет», — рассказал Басурин.

Ранее НМ ДНР уже сообщала о сорванных планах ВСУ. Так, украинские диверсанты намеревались осуществить взрыв на нефтебазе.

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украина днр всу басурин
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