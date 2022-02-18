Российские призеры ОИ-2022 и тренеры будут представлены к госнаградам

Пекин, 18 февраля. Российские победители, призеры Олимпийских игр в Пекине и их тренеры будут представлены к государственной награде, сообщила пресс-служба Министерства спорта России.

У сборной России в данный момент 27 наград: пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей. До завершения Игр осталось пару дней.

«К госнаградам будут представлены все победители и призеры Игр», — сообщил представитель министерства в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что фигуристка Камила Валиева тоже будет представлена к награде. Собеседник напомнил, что 15-летняя спортсменка выиграла командный турнир по фигурному катанию.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля. Соревнования завершатся в Пекине 20 февраля, в этот же день пройдет церемония закрытия.