Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 18:21
18:21
Экономика
Стоимость золота понизилась на фоне новостей о переговорах России и США по Украине
18:21
Олимпийские игры 2022
Няня Камилы Валиевой рассказала о детстве олимпийской чемпионки
18:20
Весь мир
Президент Туниса призвал Запад вернуть странам Африки награбленные средства
18:20
Видео
Пранкера из Красноярска привлекли к ответственности за вождение обледенелого «Жигули»
18:18
Олимпийские игры 2022
Илья Авербух назвал участие Камилы Валиевой на ОИ триумфом и драмой одновременно
18:17
Политика
Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса
18:16
Олимпийские игры 2022
Зюганов заявил, что Валива стала жертвой русофобского террора Запада
18:15
Общество
Директор благотворительного фонда «Свет» рассказала о борьбе за жизнь больных раком детей
18:15
Армия
В МИД Украины опровергли данные о диверсиях ВСУ в Донбассе
18:14
Происшествия
Вызванная штормом волна частично затопила паром на Эльбе и унесла одного пассажира
Все новости

Российские призеры ОИ-2022 и тренеры будут представлены к госнаградам

Олимпийские игры 2022
Российские призеры ОИ-2022 и тренеры будут представлены к госнаградам
Prt Scr youtube.com  /  Биатлон и лыжи на Матч ТВ

Пекин, 18 февраля. Российские победители, призеры Олимпийских игр в Пекине и их тренеры будут представлены к государственной награде, сообщила пресс-служба Министерства спорта России.

У сборной России в данный момент 27 наград: пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей. До завершения Игр осталось пару дней.

«К госнаградам будут представлены все победители и призеры Игр», — сообщил представитель министерства в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что фигуристка Камила Валиева тоже будет представлена к награде. Собеседник напомнил, что 15-летняя спортсменка выиграла командный турнир по фигурному катанию.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля. Соревнования завершатся в Пекине 20 февраля, в этот же день пройдет церемония закрытия.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские призеры ОИ-2022 и тренеры будут представлены к госнаградам
олимпийские игры награды спортсмены
Комментировать