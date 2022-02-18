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Президент МОК Томас Бах признал Олимпиаду в Пекине успешной

Олимпийские игры 2022
Президент МОК Томас Бах признал Олимпиаду в Пекине успешной
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Пекин, 18 февраля. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подвел итоги и посчитал успешными Олимпийские игры в Пекине, которые завершатся 20 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит при строгих соблюдениях ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. За последние двое суток был выявлен всего один случай заражения COVID-19. По словам Баха, спортсмены остались довольны условиями спортивного мероприятия.

«Спортсмены более чем счастливы, невероятно довольны аренами, деревней, сервисом и безопасностью в нашем «пузыре», организованном в условиях распространения коронавируса. Думаю, мне не нужно даже передавать эмоции спортсменов, они сами все уже не раз выразили свое удовлетворение», — заявил Бах на пресс-конференции.

Общение Баха с журналистами показалось не подведением итогов Олимпиады, а обсуждением допинг-скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов назвал пресс-конференцию абсолютно русофобской.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Президент МОК Томас Бах признал Олимпиаду в Пекине успешной
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