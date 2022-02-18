Путин призвал власти Киева сесть за стол переговоров с представителями Донбасса

Москва, 18 февраля. Киевским властям следует наладить диалог с руководством республик Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 18 февраля провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам встречи Путин провел конференцию для представителей прессы. В частности, он затронул тему урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

«Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что переговоры президентов России и Белоруссии длились 2,5 часа. По словам Путина, встреча с Лукашенко прошла в деловой и дружеской атмосфере.