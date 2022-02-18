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Парламент Эквадора одобрил законопроект, допускающий аборт в случае изнасилования

Весь мир
Парламент Эквадора одобрил законопроект, допускающий аборт в случае изнасилования
Global Look Press  /  Cris Faga/ZUMAPRESS.com

Кито, 18 февраля. Национальное собрание Эквадора одобрило законопроект, дающий женщинам право на аборты в случаях изнасилования. Об этом сообщается на официальной странице однопалатного парламента.

Решение было принято после того, как Конституционный суд дал «зеленый свет» прерыванию беременности в случае сексуального насилия в апреле 2021 года и потребовал у законодателей без промедления урегулировать процедуру.

Хотя Национальное собрание одобрило проект с 75 голосами за, 41 человек выступили против, еще 14 воздержались от голосования. Закон все еще может быть заблокирован консервативным президентом Гильермо Лассо, который лично выступает против абортов.

В конце января глава государства заявил, что он наложит вето на законопроект, если члены парламента превысят установленные судом требования.

«Я планирую заблокировать законодательный акт. Я не могу сказать точно, это будет полное или частичное вето, это зависит от окончательного текста, который утвердит Национальная ассамблея», — отметил Лассо.

Новая норма дает женщинам старше 18 лет добровольно прервать беременность в случае изнасилования в течение 12 недель после оплодотворения. Несовершеннолетние представительницы женского пола могут осуществить процедуру аборта в течение 18 недель.

Взрослые женщины из индейских общин или жительницы сельских районов также имеют право на прерывание беременности в период до 18 недель.

Согласно проекту, жертвы насилия могут провести аборт без обращения в полицию, однако они обязаны заполнить форму информированного согласия.

Хотя система здравоохранения официально должна теперь предоставлять данную услугу, отдельные врачи могут отказаться от процедуры.

Сторонники права на аборты подчеркнули, что ограничения слишком жесткие, что заставит женщин продолжить пользоваться нелегальными и крайне опасными методами прерывания беременности.

«Законодательное собрание вновь подвело девочек, женщин, жертв сексуального насилия. Они поставили столько ограничений, что девушки будут вынуждены родить или прибегнуть к незаконному аборту», — отметила представительница феминистской группы Las Comadres Сараи Мальдонадо.

В Эквадоре разрешены аборты в случае угрозы жизни матери и когда жертва насилия имеет умственные недостатки с 1938 года. В 2019 парламенту не удалось одобрить законопроект о полной легализации прерывания беременности в слухаче изнасилования.

По данным группы Trenzando Feminismos, каждый год в Эквадоре осуществляются более 21 тысячи абортов — большинство из них в опасных подпольных клиниках.

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