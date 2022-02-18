Фигуристы Тарасова и Морозов уступили китайской паре в короткой программе на ОИ-2022

Пекин, 18 февраля. В Пекине завершилась короткая программа в парном разряде по фигурному катанию. Промежуточное первое место занимает китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун, которая набрала 84,41 балла за свой прокат.

Стоит отметить, что китайская пара установила новый мировой рекорд в короткой программе. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают промежуточное второе место по итогам короткой программы, заработав себе в актив 84.25 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов расположились на третьей позиции. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — четвертые. Произвольная программа по фигурному катанию состоится завтра.

Сборная России, на данный момент, идет на девятом месте в неофициальном медальном зачете. В активе российских атлетов в общей сложности 27 наград разного достоинства.