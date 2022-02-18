Путин заявил о попытке ряда стран осложнить ситуацию в России и Белоруссии за счет санкций

Москва, 18 февраля. Некоторые государства пытаются накалить обстановку в РФ и Белоруссии при помощи ограничительных мер. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поделился мнением после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Иностранный политик приехал в Москву ради переговоров, они длились порядка двух с половиной часов.

Владимир Путин назвал главную цель санкций против Москвы и Минска. По словам российского лидера, некоторые страны просто пытаются усугубить ситуацию в России и Белоруссии.

Ранее американские сенаторы приняли резолюцию о вводе санкций против РФ. Ограничительные меры наложат в случае обострения ситуации на Украине.