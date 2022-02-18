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Генсек ООН Гутерреш: вооруженный конфликт на Украине станет катастрофой

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 16:46
Армия
Генсек ООН Гутерреш: вооруженный конфликт на Украине станет катастрофой
wikipedia.org  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Мюнхен, 18 февраля. Война на Украине, если она начнется, станет настоящей катастрофой, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией обстановки на Украине. Он также заявил о росте числа спекуляций на тему военного конфликта в Европе.

«Я все же думаю, что этого не произойдет. Но если бы это произошло, это стало бы катастрофой», — подчеркнул Гутерреш.

Он отметил, что даже самые сложные вопросы должны решаться в дипломатических рамках. Генсек ООН заявил, что давно уже следует серьезно заняться деэскалацией.

«Я призываю все стороны быть предельно осторожными в своей риторике. Публичные заявления должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что вероятность крупномасштабного наступления ВСУ на республики Донбасса высока как никогда. Обстановка на линии соприкосновения резко обострилась.

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