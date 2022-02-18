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Маргарита Грачева: «Изверг, лишивший жену глаза и уха, терроризирует свою жертву из тюрьмы»
Общество
Маргарита Грачева: «Изверг, лишивший жену глаза и уха, терроризирует свою жертву из тюрьмы»
Фото предоставлено Маргаритой Грачевой  / 

Писатель и блогер Маргарита Грачева, трагическую историю которой помнят многие, принимает активное участие в судьбе женщин, также ставших жертвами домашнего насилия. Новая авторская колонка Маргариты посвящена Марине Скорплюк, которую муж-тиран в порыве ревности жестоко искалечил и едва не убил. Садист выдавил жене глаза и откусил ухо. Один глаз женщине так и не смогли восстановить. В настоящее время преступник находится в колонии, откуда продолжает названивать своей жертве, предъявляя материальные требования и пугая перспективой своего досрочного освобождения. При этом жертва абьюзера долго не могла добиться лишения мужа родительских прав (у пары пятеро детей). И вот лед тронулся. Подробности — в колонке Маргариты Грачевой. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией ФАН.

Маргарита Грачева: «Изверг, лишивший жену глаза и уха, терроризирует свою жертву из тюрьмы»
Фото предоставлено Маргаритой Грачевой /

Как лишить мужа-тирана родительских прав. Колонка Маргариты Грачевой

Вы уже чувствуете приближение весны? Я, откровенно говоря, да. Особенно, когда выхожу на улицу в Питере и наступаю ногой в большую лужу. Но сегодня разговор не о последствиях дождя и таяния снега в Санкт-Петербурге. Хочу поделиться хорошей новостью, которая пришла из Краснодара от моей знакомой Марины Скорплюк, жертвы домашнего насилия.

После долгих проволочек 16 февраля все-таки состоялось первое заседание краснодарского суда по лишению родительских прав бывшего супруга Марины, который в приступе ярости выдавил ей глаза и откусил ухо. Хотя, на мой взгляд, это событие должно было произойти гораздо раньше. Марина еще два года назад написала мне в Instagram, поведав свою страшную историю. Когда прочитала ее сообщение, то была в шоке. История Марины отложилась у меня в голове навсегда. Потом мы познакомились лично на программе «Близкие люди», где я была ведущей, а Марина — героиней телепередачи.

Некоторые подробности: Марина тогда не погибла чудом, ее жизнь спас случайный свидетель, который проезжал мимо места преступления. Врачам удалось восстановить молодой женщине один глаз, ей пришлось перенести несколько операций. Марина — мама пятерых детей. С мужем прожила в браке более 15 лет — это отсылка к тем, кто уверен, что абьюзера видно сразу. Ничего подобного!

Маргарита Грачева: «Изверг, лишивший жену глаза и уха, терроризирует свою жертву из тюрьмы»
Фото предоставлено Маргаритой Грачевой /

Сейчас преступник отбывает срок в колонии. Год и три месяца назад Марина подала в краснодарский суд иск о лишении бывшего мужа-тирана родительских прав. К сожалению, за год и три месяца не состоялось ни одного заседания, Марину то просили собрать новые справки, то поставить другие печати. Затем судья ушла в отпуск, потом легла в больницу, затем снова заболела. Судью решено было поменять. Но и вторая судья тоже сразу ушла отдыхать, а затем также выпала из рабочего процесса по причине болезни. Марина ждала… Больше всего ее пугало, что близится срок выхода садиста на свободу — в 2019 году ему дали пять лет и шесть месяцев, и он рассчитывал выйти по амнистии или условно-досрочно. Все это время изверг продолжал терроризировать свою жертву из тюрьмы звонками с упреками и требованиями.

Марина обращалась к депутату своего округа и к уполномоченному по правам ребенка, и дело взяли на контроль. Однако явных подвижек снова не последовало. И вот, наконец, состоялось первое заседание, на котором решено было организовать видеосвязь с колонией в формате видеоконференции и запросить оттуда характеристику на осужденного. Почему так долго и так трудно? Понять непросто. Но лед все-таки тронулся. Желаю Марине терпения и удачи!

Маргарита Грачева: «Изверг, лишивший жену глаза и уха, терроризирует свою жертву из тюрьмы»
Фото предоставлено Маргаритой Грачевой /

А закончить эту колонку все-таки хочу на позитивной ноте, тем более, что скоро у наших мужчин праздник — День защитника Отечества, 23 Февраля. И нам, женщинам и девушкам, вновь предстоит квест по выбору подарков любимым. И если это будут многократно осмеянные носки, то, может быть, с веселым принтом? А можно подарить и совместный поход в СПА или что-то свое, оригинальное. Поделитесь вашими эксклюзивными размышлениями на тему подарков? В общем, мужчин с наступающим праздником, а девушкам — быстро и легко определиться с презентами.

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домашнее насилие абьюзер маргарита грачева
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