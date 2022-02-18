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Китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун установил мировой рекорд на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун установил мировой рекорд на ОИ-2022
Global Look Press  /  Zhang Yuwei/XinHua

Пекин, 18 февраля. Китайская пара фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цун установила мировой рекорд в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Суй Вэньцзин и Хань Цун 18 февраля побили свой мировой рекорд в короткой программе соревнований спортивных пар. За прокат на Олимпиаде в Пекине фигуристы из Китая получили от судей 84,41 балла и вышли на первое место.

Всего 0,16 балла паре из КНР уступил российский дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Обладатели медалей ОИ-2022 в соревнованиях спортивных пар определятся 19 февраля, когда фигуристы представят произвольную программу.

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