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Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя 2,5 часа

Политика
Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя 2,5 часа
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 18 февраля. Президент России Владимир Путин завершил переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Встреча лидеров проходила в Москве и длилась 2,5 часа.

«Наши переговоры прошли конструктивной и деловой, дружеской атмосфере. Это сложилось за многие-многие годы», — рассказал российский президент.

Он добавил, что все ведомства РФ и Белоруссии наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции обеих стран.

Ранее сообщалось, что перед переговорами Лукашенко сдал ПЦР-тест на коронавирус, поэтому российскому лидеру пришлось немного подождать коллегу. Когда белорусский президент прошел необходимую процедуру, Путин встретил его и начал общение со злободневной шутки.

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