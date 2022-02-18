Экономист оценил перспективы криптовалют в России после вступления Binance в АБР

Принятие крипотовалютной биржи Binance в Ассоциацию банков России говорит об определенных шагах в сторону возможной легализации финансовых инструментов на основе блокчейн технологий путем включения оных в банковскую систему. Таким мнением в беседе с ФАН поделился экономист Никита Масленников.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире бирж по торговле криптовалютой и цифровыми финансовыми инструментами Binance вошла в АБР. Биржа находится на первом месте в мире среди аналогичных площадок, а ее суточный объем торгов составляет 69 млрд долларов. При этом представители АБР сообщили о создании экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам совместно с Binance.

«Собственно говоря, для участников рынка это сигнал о том, что в каком-то виде будет происходить обновление регулятивных правил. При этом опорной конструкцией являются банки <…> Поскольку именно банки являются окном для легализации всей этой системы», – рассказал экономист.

Дискуссия о судьбе криптовалют в России в последнее время ведется достаточно интенсивно. В частности, сегодня ЦБ РФ опубликовал законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране.