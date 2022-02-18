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Сенатор Иван Абрамов назвал обвинения WADA в отношении Валиевой надуманными

Олимпийские игры 2022
Сенатор Иван Абрамов назвал обвинения WADA в отношении Валиевой надуманными
wikipedia.org/Пресс-служба Государственной Думы РФ/CC BY 4.0

Москва, 18 февраля. Политический деятель Иван Абрамов раскритиковал обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

Абрамов уверен, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) умышленно переложило ответственность за задержку получения результатов допинг-теста Валиевой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Причиной этому послужило желание забрать у сборной России золотую медаль.

«Это манипулирование общественным мнением. Спорт, культура должны быть вне политики. Когда это замешивается все в один котел в угоду чьим-то интересам, каким-то инфоповодам, конечно, это не может нас радовать», — заявил Абрамов РИА Новости, добавив, что обвинения WADA в отношении Валиевой надуманы.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что 15-летняя фигуристка будет представлена к государственной награде. Пока еще неизвестно, какую именно награду получит фигуристка — это решат в администрации президента.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сенатор Иван Абрамов назвал обвинения WADA в отношении Валиевой надуманными
WADA допинг абрамов
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