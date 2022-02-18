Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 16:53
16:50
Олимпийские игры 2022
Фигуристы Тарасова и Морозов уступили китайской паре в короткой программе на ОИ-2022
16:50
Политика
Путин заявил о попытке ряда стран осложнить ситуацию в России и Белоруссии за счет санкций
16:47
Экономика
Экономист оценил перспективы криптовалют в России после вступления Binance в АБР
16:46
Происшествия
Деятельность шести ячеек террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году
16:46
Армия
Генсек ООН Гутерреш: вооруженный конфликт на Украине станет катастрофой
16:43
Армия
Путин и Лукашенко договорились расширять военное сотрудничество
16:42
Олимпийские игры 2022
Китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун установил мировой рекорд на ОИ-2022
16:38
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя 2,5 часа
16:33
Олимпийские игры 2022
Сенатор Иван Абрамов назвал обвинения WADA в отношении Валиевой надуманными
16:32
Происшествия
Суд заменил условное наказание брату Навального на реальный срок
Все новости

Молдавия планирует оплатить очередную поставку «Газпрома» до вечера 21 февраля

Экономика
Молдавия планирует оплатить очередную поставку «Газпрома» до вечера 21 февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 18 февраля. «Молдовагаз» планирует провести оплату очередной поставки «Газпрома» до вечера 21 февраля, сообщил в своем Telegram-канале председатель компании Вадим Чебан.

Он отметил, что на сегодняшний день оплата январских поставок газа молдавскими потребителями находится на уровне 65%, при этом выполнение контрактных обязательств экономическими агентами достигло 95%. По словам главы «Молдовагаза», компания продолжает взаимодействовать с предприятиями ТЭК по вопросу обеспечения полной оплаты текущих поставок ресурса перед российским экспортером.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее не исключил вариант расторжения контракта «Газпромом» из-за аудита долга энергетической компании «Молдовагаз». Стороны договорились о продлении соглашения на поставку голубого топлива в республику при условии проведения аудита существующего долга. Однако компания провела процедуру в одностороннем порядке, и российский концерн может не согласовать его результаты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Молдавия планирует оплатить очередную поставку «Газпрома» до вечера 21 февраля
Газпром чебан Молдовагаз
Комментировать