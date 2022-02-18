Молдавия планирует оплатить очередную поставку «Газпрома» до вечера 21 февраля

Кишинев, 18 февраля. «Молдовагаз» планирует провести оплату очередной поставки «Газпрома» до вечера 21 февраля, сообщил в своем Telegram-канале председатель компании Вадим Чебан.

Он отметил, что на сегодняшний день оплата январских поставок газа молдавскими потребителями находится на уровне 65%, при этом выполнение контрактных обязательств экономическими агентами достигло 95%. По словам главы «Молдовагаза», компания продолжает взаимодействовать с предприятиями ТЭК по вопросу обеспечения полной оплаты текущих поставок ресурса перед российским экспортером.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее не исключил вариант расторжения контракта «Газпромом» из-за аудита долга энергетической компании «Молдовагаз». Стороны договорились о продлении соглашения на поставку голубого топлива в республику при условии проведения аудита существующего долга. Однако компания провела процедуру в одностороннем порядке, и российский концерн может не согласовать его результаты.